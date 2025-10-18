После взрыва на «Авангарде» в Башкирии возбудили уголовное дело

В Главное управление Следственного комитета России будет направлен отчет о продвижении в расследовании уголовного дела, связанного с инцидентом, произошедшим на производственном объекте «Авангард» в Башкирии. Дело возбудили по статье о нарушении безопасности при опасном производстве, сообщает информационный центр СК России .

Следственным отделом СК РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» в связи с происшествием на одном из заводов в Стерлитамаке.

Предварительно известно, что вечером 17 октября на территории стерлитамакского предприятия произошел взрыв, повлекший за собой травмы различной степени тяжести у 8 работников, 3 из которых погибли. Смертельные травмы получили три женщины, у двоих из которых остались дети.

Председатель СК Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому предоставить доклад о текущем состоянии расследования уголовного дела и выявленных деталях произошедшего.

Ранее сообщалось, что могло стать причиной взрыва, где три человека погибли и еще восемь — пострадали.

