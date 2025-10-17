Стала известна предварительная причина взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке

сегодня в 19:59

Mash: взрыв на заводе в Стерлитамаке прогремел из-за нарушения техпроцесса

По предварительным данным, причиной взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке стало образование взрывоопасных паров в установке, сообщает Mash .

Пары появились вследствие нарушения пропорций концентрации смеси. В результате прогремел взрыв, частично обрушивший два этажа цеха предприятия. Общая площадь помещения, где произошла авария, 2100 квадратных метров.

На данный момент два человека остаются под завалами — они падают признаки жизни, спасатели ищут их. Тем временем на место прибыл глава города Эмиль Шаймарданов.

Взрыв на заводе «Авангард» прогремел вечером 17 октября. Ранее сообщалось, что пострадали минимум 8 человек. Предполагалось, что происшествие произошло из-за нарушения техники безопасности работниками цеха.

Всего на момент происшествия в здании находились 15 человек. Судьба пяти работников остается неизвестна.

