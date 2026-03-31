После взрыва газа в частном доме в Ингушетии погибли женщина и двое детей

Пострадавшие от взрыва газа в частном доме в Сунженском районе Ингушетии 10 дней назад мать и двое ее детей скончались в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что травмы, полученные при взрыве, оказались несовместимы с жизнью.

«Первым, через два дня, умер старший мальчик, 24 марта не стало матери, а 27 марта — младшего ребенка», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 21 марта. В результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме в селении Троицкое пострадали женщина и двое ее несовершеннолетних детей. Возбуждено уголовное дело.

Предварительной причиной случившегося названо воспламенение газовоздушной смеси.

Ранее в поселке Сагопши в Ингушетии из-за взрыва газа травмы получили пять местных жителей. Среди пострадавших оказался один ребенок.

