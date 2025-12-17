После смерти малыша в Москве задержали принимавшую роды у Айши женщину

В российской столице 59-летняя Наталья К. в связи со смертью младенца, которого родила блогерша Айша в надувном бассейне дома. Оказалось, что женщина не имела соответствующего образования для принятия родов, сообщает Baza .

Следствие установило, что роды блогерши Айши принимала 59-летняя Наталья К., не обладающая квалификацией медика. Несмотря на отсутствие лицензии на оказание акушерской помощи, она согласилась провести роды на дому, используя надувной бассейн в квартире на улице Полины Осипенко.

Предварительно известно, что Наталья К. прибыла к роженице вечером 13 декабря, а на следующий день ребенок родился. После рождения новорожденный находился в воде около 20–30 минут. Примерно через час после извлечения из воды у него прекратилось дыхание. Прибывшие медики констатировали смерть младенца.

По данным Telegram-канала «112», Наталья К., не имея соответствующего образования, пропагандировала роды в воде в своем блоге. Она также является руководителем центра «Наш Аист» и ведет курсы «Мягкие роды».

В настоящее время в обстоятельствах смерти малыша разбираются столичные следователи в рамках возбужденного уголовного дела.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.