Посеяли панику: белгородские Telegram-каналы проверят из-за фейков о блэкауте

сегодня в 10:35

После массового блэкаута в Белгородской области власти проверят ряд Telegram-каналов, распространявших фейки о ситуации в регионе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

В январе из-за ночного удара противника в регионе без электричества остались 556 тыс. человек. Тогда губернатор назвал ситуацию крайне сложной.

«В этот период времени вражеские каналы максимально использовали период временного затишья со стороны правительственных каналов, правительства Белгородской области, „Россетей“. Они использовали эту возможность для массированного вброса фейков и недостоверной информации», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что каналы пытались дестабилизировать соцобстановку, чтобы поднять панику среди жителей. Эти попытки были массированными, организованными и скоординированными. Например, паблики писали о горящих генераторах, о том, что руководство региона и муниципалитетов якобы покинуло территорию области. Но противнику не удалось посеять панику.

Как подчеркнул губернатор, это не касается сообщений, которые идут от жителей.

Власти будут проверять следующие каналы: «Главные новости | Белгород», «Белгородский осведомитель», «Типичный Белгород», «Пепел»*, «Аполитика»*, «Белгород Сегодня», «МАЛИКОВЪ», канал С. Лады-Русь*, группа «Свободный Белгород», каналы Тамары Севериной, Анжелики Любимовой и Константина Бессарабенко, «Обманутый россиянин», Om TV, «Операция Z».

* Создатели и владельцы данных Telegram-каналов в РФ включены в список иноагентов.

