Гладков о блэкауте в Белгороде: ситуация крайне сложная

«Ситуация крайне сложная, крайне сложная. И сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все работы выполняются. Власти видят проблемы и стараются их зафиксировать, чтобы, сделав выводы, в следующий раз уменьшить сроки реагирования.

По словам губернатора, были очереди на заправках и в банкоматах.

«Здесь тоже хотел к вам обратиться: не видим в этом большого смысла. Потому что, как только появится электроэнергия от резервной генерации, произойдет нормализация ситуации», — пояснил глава области.

Как отметил Гладков, баланса топлива в Белгородской области достаточно. Наличных в банкоматах и в банках также достаточно. Собственникам частных домов власти посоветовали купить генераторы.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что из-за ночного удара противника в регионе без электричества остались 556 тыс. человек. Специалисты «Россетей» ночью приступили к восстановлению электроснабжения потребителей.

