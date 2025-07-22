Попал в международный розыск: в чем еще обвиняют заочно арестованного Дудя*

Днем 22 июля в Москве суд заочно арестовал журналиста Юрия Дудя*, который с началом специальной военной операции (СВО) покинул Россию. Его обвиняют в том числе в сборе информации о военно-технической деятельности РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

На данный момент Басманный суд Москвы не только заочно арестовал журналиста на два месяца, но и объявил его в международный розыск. Меру пресечения для него выбрали по делу об неисполнении обязанностей иноагентов.

Также в суде сообщили, что Дудь* заочно обвиняется в целенаправленном сборе информации о военной и военно-технической деятельности России.

Уголовное дело в отношении журналиста завели 30 июня. По данной статье Дудю*, покинувшему РФ после начала СВО, грозит штраф или до 2 лет тюрьмы.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.