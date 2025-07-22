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Юрия Дудя* заочно арестовали по делу о неисполнении обязанностей иноагента

Столичный Басманный суд заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает РИА Новости .

Во вторник журналисту избрали меру пресечения в рамках дела, возбужденного по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ.

Дудь* заочно арестован на 2 месяца. Его поместят под стражу с момента экстрадиции в Россию или задержания на ее территории.

Дело на журналиста было заведено 30 июня. По данной статье Дудю*, покинувшему РФ после начала СВО, грозит штраф или до 2 лет тюрьмы.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.