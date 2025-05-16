Понадобилась медпомощь: мужчина на электросамокате сбил ребенка в Долгопрудном

сегодня в 15:31

СК возбудил дело после того, как мужчина на самокате сбил ребенка в Долгопрудном

В отношении мужчины, который на самокате наехал на 10-летнего ребенка в Долгопрудном, возбуждено уголовное дело. Мальчик получил серьезные травмы, сообщает ГСУ СК России по Московской области.