Понадобилась медпомощь: мужчина на электросамокате сбил ребенка в Долгопрудном
СК возбудил дело после того, как мужчина на самокате сбил ребенка в Долгопрудном
В отношении мужчины, который на самокате наехал на 10-летнего ребенка в Долгопрудном, возбуждено уголовное дело. Мальчик получил серьезные травмы, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел 14 мая в Лихачевском проезде. Мужчина ехал на электросамокате, а затем сбил 10-летнего мальчика.
У ребенка выявили телесные повреждения. Ему понадобилась помощь медиков.
По факту травмирования несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее байкер насмерть сбил шедшую на красный сигнал светофора женщину в Москве. Погибшая оказалась сводной сестрой телеведущего Александра Стриженова.