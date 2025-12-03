Помогло выжить чудо: кошка спасла семью россиян от ядовитой змеи на Бали

Удивительная история произошла на Бали. Семья россиян приехала на отдых вместе со своей кошкой Масей. В итоге животное спасло своим хозяевам жизнь, сообщает Mash .

Жители Екатеринбурга даже в отпуске не захотели расставаться со своей кошкой. В один из вечеров Мася сцепилась с зеленой гадюкой, которая пыталась пробраться в дом. В итоге рептилия укусила животное.

Масю обнаружили в луже крови хозяева. Спасительницу в срочном порядке привезли в ветеринарную клинику, но там не оказалось противоядия. Лекарство удалось найти только в одном из ветучреждений.

Со слов специалистов, Масе помогло выжить чудо. Кошка три дня провела в реанимации с сильным отеком, она поправляется.

Ранее 32-летний российский турист умер на Бали от укуса ядовитой змеи, на который не обратил внимания. Мужчине стало плохо 14 октября, но он подумал, что просто заболел.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.