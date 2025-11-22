Подумал, что заболел: турист из РФ пропустил укус ядовитой змеи и умер на Бали
Фото - © Igor Tichonow / Фотобанк Лори
32-летний российский турист умер на Бали от укуса ядовитой змеи, на который не обратил внимания, сообщает Mash.
Мужчине стало плохо 14 октября, но он подумал, что просто заболел. 19 ноября путешественник звонил подруге и дышал в трубку, так как говорить уже не мог. По дороге в местную больницу россиянин перестал узнавать близких, начал задыхаться, а потом впал в кому.
Сначала врачи думали, что турист отравился метанолом, и грешили на паленый алкоголь. Но в крови не обнаружили следов спирта и наркотиков. Медики уверяют: все дело в интоксикации от яда змеи, на руке пациента был след от укуса.
Турист пролежал на ИВЛ месяц, его состояние стабилизировалось, но транспортировать пациента в РФ местные врачи не разрешили из-за очень тяжелого состояния. Отечественный Минздрав и консульство все время были на связи с семьей и консультировали медиков по вопросу транспортировки. Но пациент в результате скончался.
Брату мужчины, который приехал на Бали, выставили счет на 10 млн рублей, так как день в больнице на острове стоит 250-300 тыс. Транспортировка заболевшего россиянина домой обошлась бы в 20 млн.
