Подумал, что заболел: турист из РФ пропустил укус ядовитой змеи и умер на Бали

32-летний российский турист умер на Бали от укуса ядовитой змеи, на который не обратил внимания, сообщает Mash .

Мужчине стало плохо 14 октября, но он подумал, что просто заболел. 19 ноября путешественник звонил подруге и дышал в трубку, так как говорить уже не мог. По дороге в местную больницу россиянин перестал узнавать близких, начал задыхаться, а потом впал в кому.

Сначала врачи думали, что турист отравился метанолом, и грешили на паленый алкоголь. Но в крови не обнаружили следов спирта и наркотиков. Медики уверяют: все дело в интоксикации от яда змеи, на руке пациента был след от укуса.

Турист пролежал на ИВЛ месяц, его состояние стабилизировалось, но транспортировать пациента в РФ местные врачи не разрешили из-за очень тяжелого состояния. Отечественный Минздрав и консульство все время были на связи с семьей и консультировали медиков по вопросу транспортировки. Но пациент в результате скончался.

Брату мужчины, который приехал на Бали, выставили счет на 10 млн рублей, так как день в больнице на острове стоит 250-300 тыс. Транспортировка заболевшего россиянина домой обошлась бы в 20 млн.

