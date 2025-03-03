«Полупокер, тикай отсюда!»: пьяный в камуфляже угрожал лысому в московском метро

В поезде на станции метро «Новокузнецкая» пьяный мужчина в военной форме угрожал пассажиру, потому что тот был побрит налысо, сообщает «Осторожно, новости» .

В вагон зашли двое мужчин, один из них был в маскировочном костюме и с бутылкой водки. Этот пассажир заметил побритого наголо парня, у которого на черепе было вытатуировано Life free. Он стал оскорблять молодого человека.

Как рассказала жена оскорбленного пассажира, которая в момент инцидента была рядом, они с мужем не знают причину злости незнакомца:

«Муж лысый, поэтому этот гражданин обратил на него внимание. Других причин не было», — считает супруга.

Она добавила, что сначала мужчина повторял, что пассажир лысый, а потом заявил: «Наши мужики ноги теряют на войне, а ты тут ходишь». На видео, снятом в вагоне, попал момент, где пассажир в военной форме указывает пальцем в сторону парня и кричит: «Иди сюда, какой положенец, нах*й? Полупокер, тикай отсюда!».

Пара вышла на следующей станции из-за неадекватного мужчины, так как хотела избежать конфликта.