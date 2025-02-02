сегодня в 14:07

Польский солдат покончил с собой около границы с Белоруссией

Военнослужащий, который принимал участие в операции «Безопасное Подлясье» по охране государственной границы с Республикой Беларусь, совершил самоубийство, сообщает РИА Новости .

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ночью в районе проведения операции „Безопасное Подлясье“ произошло самоубийство одного из военнослужащих», — говорится в сообщении оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Военная полиция под надзором прокуратуры проводит расследование обстоятельств трагического происшествия.

Операция «Безопасное Подлясье» по охране польско-белорусской границы началась 1 августа прошлого года. Варшава стянула к государственной границе почти 17 тыс. военнослужащих. При этом саму границу охраняет более 5 тыс. польских солдат.

Ранее российские военнослужащие взяли в плен гражданина Польши, которые принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима.