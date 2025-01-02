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Бойцы ВС РФ взяли в плен в ДНР наемника из Польши, воевавшего за киевский режим

Российские военнослужащие взяли в плен гражданина Польши, которые принимал участие в боевых действиях на стороне украинской армии, сообщает РИА Новости .

«Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен на территории Донецкой области гражданина Польши, который воевал на стороне украинских боевиков», — заявил командир одного из российских подразделений.

Ранее журналист Владимир Соловьев заявил, что российский солдат спас британского наемника ВСУ Уильяма Дэвиса от гибели в Торецке ДНР. По словам иностранца, его пытались убить гранатой украинские военнослужащие.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции.