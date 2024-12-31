Российский солдат спас британского наемника Уильяма Дэвиса от гибели в зоне спецоперации в Торецке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале , публикуя интервью с иностранцем.

Дэвис — уроженец британского города Саусгэмптон. Он начал служить в британской армии в 2011 году. На тот момент ему было 16 лет.

Дэвиса уволили из армии в 2023 году, поскольку он злоупотреблял курением запрещенных веществ. Службу проходил в Северном Йоркшире в Великобритании.

После увольнения в 2023 году солдат решил поехать на Украину, чтобы принять участие в конфликте. Полетел в Польшу, а потом из Кракова отправился в Тернополь.

Дэвис находился на позиции, на наблюдательном пункте в Торецке ДНР. По нему наносили удары российские дроны.

Тогда Дэвис попытался уйти с позиции, чтобы спасти жизнь, но по нему ударила граната, сброшенная с беспилотника. Наемник считает, что она была украинской.

Тогда Дэвис решил спрятаться в блиндаже. Там он прятался на протяжении двух месяцев.

Наемник выходил искать еду каждый день в 09:00. Однажды начался обстрел. К Дэвису подбежал русский военный и сказал: «Быстрее, сюда».

«Он понял, что угрозы я не представляю. Оружие у него было опущено вниз. Он дал мне сигарету и буквально вынес в безопасное место, когда по нам «работала» артиллерия и беспилотники», — рассказал Дэвис историю того, как попал в плен к ВС РФ.