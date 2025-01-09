Полиция выясняет факты нападения собак на людей в Химках

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах нападения собак на горожан в округе Химки, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Ранее в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Кудрявцева две собаки нападают на жителей. На место приехали полицейские. Они закрыли агрессивных животных в подъезде одного из домов до приезда хозяина. Им оказался местный житель 1970 года рождения.

В результате нападения собак один человек обратился в больницу с укусами.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства инцидента. По результатам начатой по данному факту проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в ЖК «Маяк». От собак пострадали три человека. Всем пострадавшим нужно сделать укол от бешенства.