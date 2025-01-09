Покусали трех человек: собаки атакуют жителей ЖК «Маяк» в Химках

Две собаки нападают на жителей ЖК «Маяк» в Химках. От их зубов уже пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Типичные Химки» .

Жители дома жалуются на двух агрессивных собак. Одна из них белого окраса и пушистая, а вторая — серая, напоминает волка. В чате жильцов появились сообщения, что псы покусали уже как минимум трех человек.

Одного из пострадавших увезла машина скорой помощи. Собаки буквально разорвали его, мужчине понадобилось хирургическое вмешательство.

После данного инцидента жители вызвали спасателей, а также службы по отлову. К поимке животных подключились и охранники ЖК, которым удалось загнать собак в подъезд. Одного из охранников также покусали.

Между тем у собак нашелся владелец. Он приехал утром и забрал их. По предварительным данным, животные сбежали из Старбеева.

Всем пострадавшим придется поставить вакцину от бешенства. Кроме того, искусанным людям предложили написать коллективное заявление на владельца псов.

Ранее в Красноярске собака вцепилась в лицо 12-летнему мальчику, кормившему ее сосисками. Мальчика госпитализировали и прооперировали.