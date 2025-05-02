Полиция расследует перестрелку и ножевое нападение в районе левой демонстрации

В берлинском районе Кройцберг полиция задержала двух человек, подозреваемых в совершении нападения, произошедшего во время традиционной первомайской демонстрации, сообщает РИА Новости .

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером, когда неизвестные, передвигаясь на транспортном средстве, открыли стрельбу. В результате один человек получил огнестрельное ранение на Линденштрассе, другой был доставлен в больницу с ножевыми ранениями на Фридрихштрассе. Оба пострадавших находятся в медицинских учреждениях, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Массовая демонстрация, организованная левыми и леворадикальными активистами, собрала около 10 тысяч участников, протестовавших против внешней политики Германии, включая поддержку Украины и действия на Ближнем Востоке. Для обеспечения порядка в Берлине были задействованы около 6 тысяч полицейских, в том числе прибывших из других федеральных земель.

Полиция пока не связывает задержанных с участниками акции, однако расследование продолжается. Власти призвали жителей и гостей города избегать района Кройцберг до нормализации обстановки.