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Полиция проверяет адреса, где может быть подозреваемый в убийстве москвича из-за парковки

Сотрудники полиции проводят проверку адресов, где может скрываться гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, который подозревается в убийстве 25-летнего мотоциклиста в Москве, сообщает ТАСС .

В настоящее время работа ведется по нескольким направлениям, отрабатывают все известные адреса. Часть сведений была получена в ходе отработки оперативной информации.

Известно, что мужчине помогли скрыться. Именно поэтому полиция занимается поиском пособников данного дела. Подозреваемому оказывали всяческое воздействие.

Поиск по камерам и системам контроля не дал результатов. Одновременно выясняется, мог ли подозреваемый покинуть территорию РФ.

Ранее в ходе расследования уголовного дела об убийстве байкера на юго-востоке Москвы следователи провели обыск в квартире подозреваемого. Из нее изъяли более 44 млн рублей и 300 тыс. долларов США.