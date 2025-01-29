Полиция проверила хостел в Коломне после жалоб на мигрантов в детском клубе

Правоохранительные органы проверили хостел в Коломне после жалоб жителей ЖК «Донской». Они заметили, как большое количество мигрантов выходило из детского клуба в их доме, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По мнению жильцов, детское заведение могло быть использовано для проживания рабочих. Они подчеркнули, что рядом с хостелом находятся школа и детские площадки.

«Мы обеспокоены появлением новых соседей и опасаемся за своих детей», — отметили жители.

Жалобы уже поданы на портал «Добродел» и в администрацию города. Там прокомментировали, что полиция задержала 30 человек для проверки документов в дежурной части. МВД продолжает проверять хостел.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, запущенной по факту нарушения прав жительницы Подмосковья. Женщина не может переехать в квартиру в ЖК «Ильинские луга», приобретенную у застройщика, потому что жилье незаконно оккупировали мигранты-строители.