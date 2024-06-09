Полиция предотвратила теракт в Праге и сохранила повышенные меры безопасности

В Праге из-за возможного теракта вся полиция и другие оперативные службы работали в напряжении, пока не задержали подозреваемого в готовящемся преступлении, но повышенные меры безопасности в общественных местах пока не отменили, пишет Life.ru .

«Благодаря помощи общественности сотрудникам уголовного розыска из департамента по борьбе с экстремизмом и терроризмом удалось выследить и арестовать мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении. Мы сотрудничаем с другими службами безопасности по этому делу и приняли меры предосторожности для обеспечения безопасности в Праге из-за возможной угрозы нападения на инфраструктуру», — сообщили в пресс-службе чешской полиции.

Руководитель чешского МВД Вит Ракушан сообщил, что непосредственной опасности для жителей и гостей Праги уже нет, но усиленные меры безопасности в местах массового скопления людей пока отменять не будут.

По данным агентства ČTK, задержанный является уроженцем Южной Америки и говорит на испанском языке. Официально это информация не подтверждена.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина устроила в новом российском регионе «чудовищный теракт». В результате удара ВСУ погибли минимум 20 человек.