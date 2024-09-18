Полиция Подмосковья нашла переполненное нелегалами общежитие

Полиция Московской области провела рейд в одном из общежитий в Истре. Там выявили 75 мигрантов, которые находились в России незаконно, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Все проживающие в общежитии нелегалы приехали в РФ из Узбекистана. Они нарушили правила въезда или пребывания в стране, за что получили штраф в размере 5 тыс. рублей и административные протоколы.

Помимо этого, 28 человек будут экстрадированы из России за грубое игнорирование миграционного законодательства.

Также правоохранители задержали в общежитии 51-летнего уроженца Самарской области по подозрению в организации незаконной миграции. На него завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе в 2024 году по итогам миграционных рейдов 300 иностранным гражданам запретили въезд в РФ. При этом выписали 2,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях.