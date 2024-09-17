В Ленинском округе продолжаются проверки соблюдения миграционного законодательства

В Ленинском городском округе в 2024 году по итогам регулярных проверочных мероприятий, в том числе рейдов по объектам торговли, направленных на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства, в отношении 300 иностранных граждан были приняты решения о запрете въезда, а также составлено 2,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Благодаря эффективной работе полиции в текущем году на территории муниципалитета выявлено существенно больше нарушений, чем в прошлом. Только за несоблюдение правил въезда или режима пребывания в стране, в том числе за незаконную трудовую деятельность у нас с начала года привлечено к ответственности 2130 человек — это в 3,5 раза больше, чем годом раньше», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

На сегодняшний день на территории муниципалитета законную трудовую деятельность осуществляют порядка 2 500 иностранных работников.

Кроме того, в Подмосковье появился информационно-справочный сервис для работодателей, привлекающих сотрудников-иностранцев на основании патента. Если работодатель не предпримет всех зависящих от него мер для соблюдения законодательства, он рискует получить штраф от 400 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Также в регионе предложили ограничить работу мигрантов в ряде отраслей экономики, таких как розничная продажа алкоголя, уличное питание, спорт, культура, здравоохранение, социальные услуги и образование. Инициативу внесут в Мособлдуму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.