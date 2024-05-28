Полиция объявила в розыск экс-мэра Магаса Усмана Аушева по делу о мошенничестве

сегодня в 19:30

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего мэра Магаса Аушева, в отношении которого возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе о мошенничестве, сообщает ТАСС .

Бывший мэр Магаса Усман Аушев объявлен в розыск, информация о нем появилась в базе МВД.

«В отношении Усмана Аушева возбуждено уголовное дело по двум статьям: превышение полномочий и мошенничество. Бывший мэр объявлен в федеральный розыск», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах Ингушетии.

Аушева разыскивают за хищение 2 млн рублей только по одному эпизоду. Точная сумма причиненного ущерба пока не уточняется.

Усман Аушев занял пост главы Магаса в июне 2020 года. Занимаемую должность он покинул досрочно в феврале 2023 года.

Ранее в Москве суд арестовал брата главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова Магомед-Башира Калиматова. Его обвиняют в хищении средств из местного Пенсионного фонда России.