Полиция нескольких регионов ищет подозреваемого в убийстве байкера в Москве

Правоохранители расширили зону поиска 21-летнего подозреваемого в убийстве 24-летнего мужчины из-за парковки в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Сбежавшего нелегала, подозреваемого в убийстве 24-летнего мужчины в Москве, ищут не только в нескольких регионах России, но и проверяют, была ли у него возможность уехать из страны.

Драка между двумя автомобилистами произошла на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы, когда один из них сделал другому замечание по поводу парковки. Житель одной из закавказских стран неправильно припарковал машину возле входа в подъезд и неадекватно отреагировал на замечание 24-летнего москвича.

В ходе драки подозреваемый достал нож и нанес потерпевшему удар в область жизненно важных органов, затем через некоторое время сбежал. Пострадавшего мужчину госпитализировали, но спасти не смогли. Личность сбежавшего участника драки уже установили. Известно, что в России он находится нелегально.