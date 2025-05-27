Полиция начала проверку после того, как девочке сломали ногу в школе Красногорска

Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в школе Красногорска, где дети во время конфликта сломали девочке ногу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью .

Происшествие было зафиксировано в учебном заведении, расположенном на Южном бульваре. В школе дети сначала издевались над девочкой 2016 года рождения, а затем нанесли ей телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что ребенка закрыли в раздевалке, где был выключен свет. Когда девочка выбралась, школьники сначала ее пнули, а затем поставили подножку. В результате ребенок упал и получил сложный перелом ноги.

Мать девочки обратилась в полицию. Обстоятельства инцидента выясняются. Полицейские отметили, что пострадавшей нанесли телесные повреждения две одноклассницы в ходе конфликта.

Правоохранители проводят проверку. По ее результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.