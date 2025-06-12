Полиция Лос-Анджелеса начала задерживать демонстрантов
В Лос-Анджелесе бушуют протесты против миграционных рейдов. Правоохранители блокировали большую группу манифестантов, начались задержания, сообщает РИА Новости.
Улицы города заполонили тысячи демонстрантов. Полиция Лос-Анджелеса окружила одну группу протестующих. Людям приходится выходить из толпы с поднятыми руками.
Сейчас правоохранители проводят выборочные задержания. Ранее полицейские даже применили силу против демонстрантов. Они использовали резиновые пули, но даже это не отпугнуло протестующих.
Митинги начались 7 июня. Это произошло после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в рамках которого выявлялись нелегалы. Затем между властями и протестующими возникли стычки.