Полиция Лос-Анджелеса начала задерживать демонстрантов

Улицы города заполонили тысячи демонстрантов. Полиция Лос-Анджелеса окружила одну группу протестующих. Людям приходится выходить из толпы с поднятыми руками.

Сейчас правоохранители проводят выборочные задержания. Ранее полицейские даже применили силу против демонстрантов. Они использовали резиновые пули, но даже это не отпугнуло протестующих.

Митинги начались 7 июня. Это произошло после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в рамках которого выявлялись нелегалы. Затем между властями и протестующими возникли стычки.