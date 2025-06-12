В Лос-Анджелесе продолжаются протесты против миграционных рейдов

Массовая акция стала ответом на проведённые 7 июня рейды ICE, в ходе которых в городе были задержаны десятки нелегальных мигрантов.

Пока одни протестующие скандировали лозунги и перекрывали движение, другие оставляли на стенах зданий политические граффити. Отдельные инциденты, включая брошенные в полицейских пластиковые бутылки, не переросли в массовые столкновения — протестующих оттеснила конная полиция, силовики использовали светошумовые гранаты.

С наступлением комендантского часа в 20:00 по местному времени ситуация может резко измениться. Правоохранительные органы готовятся к возможным попыткам продолжить акции после установленного срока, тогда как организаторы протеста пока не дали чётких указаний своим сторонникам. Этот вечер станет проверкой как для властей, пытающихся балансировать между порядком и гражданскими свободами, так и для протестного движения, оказавшегося на перекрёстке миграционной и федеральной политики.