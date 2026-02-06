Полицейские в Москве незаконно легализовали более 2 тыс мигрантов

Четверо полицейский и начальник отдела по вопросам миграции одного из отделов МВД России по Москве незаконно легализовали более 2 тысяч мигрантов. Они предоставляли нелегалам фиктивные учебные визы, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Всего в деле замешаны семь человек, пять из них — сотрудники полиции, в том числе начальник одного из столичных отделов по вопросам миграции, участковый и инспектор ОВМ. В зависимости от роли каждого их обвиняют по статьям об организации незаконной миграции и получении взятки.

С января 2023 года по октябрь 2025-го фигуранты организовали незаконную миграцию более 2 тысяч человек. За вознаграждение они выдавали фиктивные учебные визы. В том числе обвиняемые исключили из реестра контролируемых лиц более 1500 мигрантов. Им изготовили фиктивные документы с данными о якобы принимающей стороне.

Также начальник отдела получила взятку за ускорение выдачи паспорта гражданина России. Участковый и инспектор ОВМ за взятку обеспечили прохождение образовательных проверок обучения мигрантов.

Всех участников преступной группы задержали. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в их домах, изъяли документы в госорганах. Следователи инициировали выдворение мигрантов, которые нарушили закон России.

Ранее стало известно, что фракция ЛДПР, возглавляемая лидером Леонидом Слуцким, планирует представить на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий бессрочный запрет на въезд в Россию для иностранцев, осужденных за серьезные уголовные преступления.

