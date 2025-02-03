Политолог о взрыве в Москве: Россия должна ударить по центрам принятия решений Украины

Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Андрей Пинчук считает, что взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве, жертвой которого стал глава Федерации бокса ДНР, основатель добробата «АрБат» Армен Саркисян, стал возможен из-за того, что не была проведена необходимая оперативная агентурная работа по выяснению планов украинских спецслужб, сообщает «Царьград» .

Как отметил Пинчук, у Саркисяна были несомненные заслуги перед ДНР, но и другие связи, которые требуют отработки разных версий произошедшего.

Если же рассматривать одну из приоритетных версий, а именно действия украинских спецслужб, то главный способ предотвращения таких преступлений — это не только ужесточение режима безопасности, но и своевременное оперативное проникновение в «центр принятия решений» с целью получения «упреждающей информации», считает эксперт. По его словам, «в данном случае это, конечно, украинские спецслужбы».

По мнению политолога, такие вещи, как взрыв в «Алых парусах», заранее санкционируются, под них выделяются деньги и ресурсы, и при «неглавном агентурном проникновении все эти вещи видны».

«И каждый раз, когда такой процесс происходит, это значит, что оперативна работа в первую очередь не сработала», — подытожил Пинчук.

По его мнению, России нужно отвечать, то есть наносить удары по таким центрам принятия решений, как ГУР и СБУ.

Взрыв в подъезде элитного московского ЖК «Алые паруса» прогремел в понедельник утром около 09:50. В результате подрыва неизвестного устройства (по предварительным данным, это могла быть бомба или самодельное взрывное устройство) погиб активный участник спецоперации Армен Саркисян, а также, предположительно, один из его охранников, еще несколько человек пострадали. Саркисян умер в больнице во время операции. Возбуждено уголовное дело, рассматривается версия теракта.

Ранее сообщалось, что покушение на Саркисяна могло готовиться как минимум месяц. В Кремле заявили, что информация о взрыве в московском ЖК «Алые паруса» уточняется, к работе подключены спецслужбы.

Похожий взрыв произошел в Москве в декабре 2024 года, при подрыве самоката у подъезда своего дома погиб генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.