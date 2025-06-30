«Пойду гулять в лес»: в Екатеринбурге загадочно пропал фотограф

В Екатеринбурге загадочно пропал 39-летний фотограф Максим Прохоров. Накануне днем мужчина созвонился с подругой и заявил, что пойдет гулять в лес, сообщает E1.ru .

Последний раз Максима видели 29 июня в Орджоникидзевском районе.

«Он сказал, что пойдет на прогулку в лес. Вечером его дома уже не было. Раньше он не терялся, в лесу ориентируется хорошо, часто гулял в парке Победы или у озера Шувакиш», — рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

При этом, по словам поисковиков, в настоящее время нет подтверждений, что Прохоров ушел в лес, а также где мужчина мог в него зайти. Это важные данные для продолжения поисковой операции.

Как рассказали родные екатеринбуржца, у них нет версий, по какой причине пропал Максим. В семье не было ссор или чего-то, что могло спровоцировать мужчину уйти в лес.

Рост Максима составляет 186 см, он худого телосложения. У мужчины темно-русые волосы и темно-карие глаза. Он был одет в бежевую куртку с капюшоном, штаны цвета хаки, кроссовки. С собой у екатеринбуржца был черный рюкзак. При обнаружении Максима Прохорова необходимо позвонить волонтерам по номеру 8 800 700-54-52 или в полицию.

Ранее тела 53-летнего мужчины и его 30-летнего сына обнаружили на кладбище в Подмосковье. С собой мужчины взяли белую овчарку, которая через несколько суток самостоятельно вернулась домой.