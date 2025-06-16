Собака вернулась с поводком: тела мужчины и сына нашли на кладбище в Подмосковье

Тела 53-летнего мужчины и его 30-летнего сына обнаружили вечером 15 июня на кладбище в населенном пункте Сысоево Дмитровского округа Московской области. Об этом сообщает сайт MK.Ru .

В последний раз мужчин видели 12 июня. Тогда они покинули дом в деревне Муравьево и пропали.

С собой мужчины взяли белую овчарку. Через несколько суток она самостоятельно вернулась домой. Было видно, что собака сама перегрызла свой поводок. Обстоятельства гибели отца и сына до сих пор выясняют.

Ранее в подмосковной Коломне 1,5-годовалая девочка упала в пруд. Родители не увидели, что дочь утонула.