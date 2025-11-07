Появился список выживших в катастрофе с вертолетом в Дагестане

Журналисты узнали имена трех людей, выживших в результате катастрофы с вертолетом Ка-226 в Дагестане. Все трое — мужчины: Петр С. 1986 года рождения, Владимир А. (1984 г. р.) и Ахмат А. (1994 г. р.), сообщает «112» .

Этим пассажирам удалось спастись, но они получили ожоги разной степени тяжести и ушибы. Всего в вертолете находилось семь человек, четверо из которых погибли.

По имеющимся данным, Ка-226 летел с Кизлярского электромеханического завода на базу отдыха «Терек». Пролетая у населенного пункта Ачи-Су, вертолет упал на дом и вызвал пожар.

Росавиация квалифицировала крушение воздушного средства в Дагестане как катастрофу. Власти проведут расследование причин случившегося.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.