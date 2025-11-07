Власти квалифицировали крушение вертолета в Дагестане

сегодня в 16:57

Росавиация квалифицировала крушение вертолета Ка-226 в Дагестане как катастрофу, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в личном Telegram-канале . Расследованием происшествия, в результате которого погибли четыре человека, займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Южное МТУ Росавиации.

Обстоятельства и причины произошедшего выяснят по правилами расследования авиапроисшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.

«Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», — написал представитель Росавиации.

Катастрофа с Ка-226 произошла 7 ноября в районе населенного пункта Ачи-Су в Дагестане. Вертолет, принадлежавший концерну «Кизлярский электромеханический завод», упал на жилой дом и вызвал пожар.

На борту воздушного судна находилось семь человек, четверо из которых погибли. Троим пассажирам удалось выжить, но они получили травмы и попали в больницу.

