Появился разговор диспетчера и машиниста до столкновения поездов под Мурманском

Опубликована запись разговора диспетчера и машиниста перед тем, как друг в друга врезались пассажирский и грузовой поезда в Мурманской области. Ее телеканалу 78 передал источник.

На записи диспетчер спрашивает у машиниста грузового поезда, закреплен ли состав и куда он едет. Ему отвечают, что сцепиться не удалось.

«Не хватило тормозных башмаков», — сказал машинист.

Ранее машинист грузового поезда рассказал, как они вместе с помощником вышли из кабины и увидели, что был опущен задний токоприемник. Они разместили под колесами пять «башмаков», чтобы начать ремонт. Однако состав покатился и столкнулся с пассажирским поездом.

В результате произошедшего 18 декабря 31 человек пострадал, двое погибли.