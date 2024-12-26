Появилось видео задержания агентов СБУ, готовивших теракты против военных МО РФ

Пресс-служба Федеральной службы безопасности показала записи с задержаниями украинских агентов, которые готовили покушения на военных Минобороны РФ. Кадры публикует РИА Новости .

На записях видно, что украинских агентов задерживают сотрудники ФСБ, одетые в «гражданку». Во время ареста российские силовики использовали в том числе и беспилотники.

У одного из задержанных спрашивают, как он заполучил, предположительно, взрывчатое устройство. Тот признался, что, согласно инструкции украинских кураторов, должен был выкопать его рядом с Протвиным в Московской области.

Ранее сотрудники ФСБ сорвали ряд покушений на высокопоставленных военных МО РФ и их родственников. Задержаны четыре человека. Им грозит пожизненное лишение свободы.