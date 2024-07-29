Появилось видео с водителем КамАЗа, который столкнулся с поездом

112: водителя КамАЗа, который столкнулся с поездом, переводят в другую больницу

Появилось видео с водителем КамАЗа, который протаранил пассажирский поезд под Волгоградом. Мужчину экстренно переводят в другую больницу, сообщает Telegram-канал 112 .

У него диагностированы множественные тяжелые травмы.

29 июля КамАЗ столкнулся с поездом в Волгоградской области. В момент аварии в составе находилось свыше 800 человек. Пострадали 140 человек, среди которых есть дети. Погибших нет.

В РЖД прокомментировали аварию в Волгоградской области с участием грузовика и пассажирского поезда, выполнявшего рейс Казань — Адлер. В пресс-службе компании заявили, что водитель грузовика грубо нарушил ПДД — выехал на переезд, на котором штатно работал предупреждающий сигнал.