Появилось видео пуска «Ярсов» на проведенной Путиным тренировке
Опубликованы кадры пуска ракет «Ярс» на тренировке сил ядерного сдерживания
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Минобороны России показало видео с космодрома Плесецк, где произвели пуск баллистических ракет «Ярс» в ходе тренировки сил ядерного сдерживания. Ранее ведомство показывало пуск ракеты «Синева», сообщает ТАСС.
В маневрах принял участие президент России Владимир Путин. Он выступил с речью в формате видеоконференцсвязи.
Во время учений отработали действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллисти ческих и крылатых ракет.
По словам Путина, применение ядерного оружия — «крайняя, исключительная мера» обеспечения безопасности страны. Президент также подчеркивал, что Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений.