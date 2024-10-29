Появилось видео пуска «Ярсов» на проведенной Путиным тренировке

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Минобороны России показало видео с космодрома Плесецк, где произвели пуск баллистических ракет «Ярс» в ходе тренировки сил ядерного сдерживания. Ранее ведомство показывало пуск ракеты «Синева», сообщает ТАСС .

В маневрах принял участие президент России Владимир Путин. Он выступил с речью в формате видеоконференцсвязи.

Во время учений отработали действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллисти ческих и крылатых ракет.

По словам Путина, применение ядерного оружия — «крайняя, исключительная мера» обеспечения безопасности страны. Президент также подчеркивал, что Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений.