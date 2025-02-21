Появилось видео пожара в кальянной «Мята Lounge» в Москве
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Появилось видео ликвидации пожара в кальянной «Мята Lounge» в Москве. Возгорание удалось оперативно потушить, сообщает «МК: срочные новости».
Кальянная находится в бизнес-центре на Нижней Красносельской улице. По данным СМИ, кафе только готовилось к открытию, но «там было много хлама, который и загорелся».
SHOT добавляет, что во время пожара всех сотрудников кальянной вывели на улицу. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Тем временем на Красной Площади произошла авария с участием автомобиля, на котором ехала министр сельского хозяйства России Оксана Лут. В результате ДТП глава Минсельхоза не пострадала, но травмы получил ее шофер.
В Сети также опубликовано полное видео ДТП на Красной Площади, в которое попала министр Лут.