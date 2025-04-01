Появилось видео пожара после падения обломков БПЛА в Таганроге

В результате атаки БПЛА в Таганроге повреждены два многоквартирных дома, начался пожар, сообщает SHOT .

В жилом многоэтажном доме выбило окна взрывной волной. Несколько машин получили повреждения.

По словам очевидцев, беспилотники были начинены поражающими элементами. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в небе над Таганрогом Ростовской области раздались несколько взрывов, вызванных, по предварительной информации, срабатыванием системы ПВО в районе порта.

Жители Ростовской области утверждают, что слышали от двух до шести взрывов вблизи местного порта, а также видели яркие вспышки на небе.