Появилось видео момента столкновения авто Матросова с машиной ДПС в Москве

ДТП с участием авто актера Дениса Матросова и машины ДПС попало на видео

SHOT опубликовал видео, где запечатлено столкновение Porsche Cayenne актера Дениса Матросова и его жены с полицейской машиной в Москве.

На кадрах видно, как авто ДПС едет с включенным проблесковым маячком и сиреной. Полицейские в этот момент гнались за нарушителем.

Porsche Cayenne ехал на зеленый сигнал светофора. Кроссовер не пропустил машину сотрудников ДПС. За рулем гражданской машины находился Матросов. В результате автомобили столкнулись. Гражданское авто вылетело на тротуар, пешеходов там не было.

В аварии, которая произошла в пятницу в Москве, пострадали Матросов, а также сотрудник полиции.

Porsche Cayenne, участвовавший в ДТП, принадлежит супруге актера, Оксане Рудич-Каструбиной. Выяснилось, что на машину было выписано 1238 штрафов на сумму свыше 1 млн рублей с 2019 года. Большинство из них — за превышение скорости.

Только за январь 2025 года на автомобиле числится уже девять штрафов почти на 10 тыс. рублей.