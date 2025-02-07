Сотрудники ДПС гнались за нарушителем, когда столкнулись с машиной Матросова

Сотрудники ДПС преследовали нарушителя в тот момент, когда столкнулись с Porsche Cayenne, в котором находились актер Денис Матросов и его супруга, сообщает SHOT .

Гражданский автомобиль осуществлял движение на зеленый свет. Матросов был за рулем, он не сумел вовремя среагировать и не пропустил полицейских. Ему не удалось избежать столкновения с машиной сотрудников ДПС, которые гнались за нарушителем.

Предварительно, после столкновения авто Porsche Cayenne вылетело на тротуар и пролетело около 25 метров. К счастью, в тот момент на данном участке не было людей.

В результате ДТП Матросов получил травму. По данным очевидцев, он, хромая, сам вышел из машины. Актер вместе с супругой отправился в полицейский автобус. Матросову оказали помощь на месте аварии.

Авария с участием автомобиля сотрудников ДПС и Porsche Cayenne жены Матросова произошла в пятницу в Москве. Предварительно, пострадал не только сам актер, но и 2 инспектора ДПС, один из них находится в критическом состоянии.