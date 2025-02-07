Porsche жены актера Дениса Матросова столкнулся с машиной ДПС в Москве

Porsche Cayenne супруги российского актера театра и кино Дениса Матросова стал участником ДТП с участием автомобиля ДПС на северо-востоке Москвы. В результате столкновения пострадали двое инспекторов, сообщает SHOT .

Авария произошла в пятницу около 11:00 в районе Лианозово. Porsche ехал на разрешающий сигнал светофора по Хотьковской улице в сторону МКАД, в то время как инспекторы ДПС мчались по Череповецкой с включенной сиреной. На Череповецкой улице и произошло столкновение.

Вследствие ДТП пострадали 2 инспектора ДПС, один из них находится в критическом состоянии. На месте происшествия работают 3 бригады скорой медицинской помощи и 6 патрульных автомобилей ДПС.

Элитный немецкий внедорожник зарегистрирован на Оксану Рудич-Каструбину — бизнесвумен и супругу актера Дениса Матросова, известного по сериалам «Кармелита», «Две жизни» и «Остановка по требованию».

В настоящее время артист возглавляет собственный Театр Дениса Матросова, где супруга занимает должность директора. У женщины также есть собственный клининговый бизнес.

В настоящее время выясняется, была ли супруга артиста за рулем в момент ДТП. По словам Матросова, с его женой «все хорошо».