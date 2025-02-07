Инспекторы пострадали при столкновении машины ДПС с иномаркой в Москве — видео

ДТП с автомобилем ДПС произошло на северо-востоке Москвы

Автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС) столкнулся иномаркой на северо-востоке Москвы. В результате ДТП пострадали инспекторы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Авария произошла в пятницу днем в столичном районе Лианозово. На одном из перекрестков машина ДПС столкнулась с иномаркой.

На опубликованных кадрах видно, как в результате лобового столкновения патрульный автомобиль получил серьезные повреждения. Спасатели достали из машины инспекторов, которых уложили на носилки и госпитализировали.

На месте происшествия продолжают работать городские оперативные службы.