Инспекторы пострадали при столкновении машины ДПС с иномаркой в Москве — видео
ДТП с автомобилем ДПС произошло на северо-востоке Москвы
Фото - © Фотобанк Лори
Автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС) столкнулся иномаркой на северо-востоке Москвы. В результате ДТП пострадали инспекторы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Авария произошла в пятницу днем в столичном районе Лианозово. На одном из перекрестков машина ДПС столкнулась с иномаркой.
На опубликованных кадрах видно, как в результате лобового столкновения патрульный автомобиль получил серьезные повреждения. Спасатели достали из машины инспекторов, которых уложили на носилки и госпитализировали.
На месте происшествия продолжают работать городские оперативные службы.