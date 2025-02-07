Киноактер пострадал в аварии между Cayenne и машиной полиции в Москве
Актер Матросов пострадал в ДТП с машиной полиции в Москве
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В московском районе Лианозово актер Денис Матросов и сотрудник полиции пострадали в аварии с участием машины ДПС и Porsche Cayenne, на котором передвигался артист, сообщает SHOT. Правоохранитель получил тяжелые травмы.
По данным издания, у Матросова выявили травму ноги. С ним работают врачи скорой помощи. Сотрудник ДПС находится в тяжелом состоянии.
Матросов попал в аварию на иномарке Porsche Cayenne, принадлежащей его супруге Оксане Рудич-Каструбиной. Он находился за рулем и ехал от школы, в которую отвозил ребенка.
Жена артиста не получила травм в ДТП, но отказалась отвечать на вопросы журналистов.
В момент аварии машина Госавтоинспекции двигалась с работающей сиреной. Автомобили столкнулись на Череповецкой улице.