Киноактер пострадал в аварии между Cayenne и машиной полиции в Москве

Актер Матросов пострадал в ДТП с машиной полиции в Москве

В московском районе Лианозово актер Денис Матросов и сотрудник полиции пострадали в аварии с участием машины ДПС и Porsche Cayenne, на котором передвигался артист, сообщает SHOT . Правоохранитель получил тяжелые травмы.

По данным издания, у Матросова выявили травму ноги. С ним работают врачи скорой помощи. Сотрудник ДПС находится в тяжелом состоянии.

Матросов попал в аварию на иномарке Porsche Cayenne, принадлежащей его супруге Оксане Рудич-Каструбиной. Он находился за рулем и ехал от школы, в которую отвозил ребенка.

Жена артиста не получила травм в ДТП, но отказалась отвечать на вопросы журналистов.

В момент аварии машина Госавтоинспекции двигалась с работающей сиреной. Автомобили столкнулись на Череповецкой улице.