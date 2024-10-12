Появились кадры расстрелянного автомобиля в Ингушетии

На опубликованных кадрах видны следы пуль на автомобиле серебристого цвета.

Жертвами обстрела автомобиля в Ингушетии стали сотрудник ППС, находившийся вне службы, и его родственники.

ВАЗ-99, из которого стреляли, был найден всего в нескольких километрах от места стрельбы, в поселке Майский. Неизвестные подожгли автомобиль и скрылись.

СК возбудил два уголовных дела: о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте оружия возбуждено после обстрела машины, в которой находились полицейские, на трассе в Назрани.