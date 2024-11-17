Появились кадры поражения Россией склада техники и горючего в Кривом Роге
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Российские войска поразили хранилище военной техники, боеприпасов и горючего в Кривом Роге Украины. Это произошло в результате массового удара ВС РФ по территории соседней страны, предоставленное пророссийским подпольем видео-подтверждение публикует РИА Новости.
На записи видно, как от украинского объекта идет черный дым. Удар был совершен 17 ноября примерно в 07:00.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев отметил, что была совершена атака на склад с вооружением ВСУ. После этого произошло возгорание топлива.
После первого взрыва произошел еще один. В результате него загорелись цистерны.
Ранее Минобороны сообщало, что российские войска ударили по объектам добычи газа и энергетики Украины. Президент соседней страны Владимир Зеленский подтвердил информацию о массированной атаке.