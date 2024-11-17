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Минобороны: ВС РФ нанесли удары по объектам газодобычи и энергетики Украины

Российские войска нанесли удары по территории Украины с использованием ракет и беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Были поражены военные аэродромы, объекты добычи газа, энергетики. Уничтожен склад БПЛА, а также атакованы скопления солдат противника и техники ВСУ в 144 районах зоны спецоперации.

Средства противовоздушной обороны России уничтожили четыре авиабомбы Hammer, два снаряда РСЗО HIMARS и 108 беспилотников противника самолетного типа. Морская авиация Черноморского флота в северо-западной части Черного моря ликвидировала четыре безэкипажных катера.

С начала СВО российские войска вывели из строя 648 самолетов, 283 вертолета, 538 ЗРК, 19,3 тыс. танков, 1,4 тыс. РСЗО, 28,4 тыс. единиц специальной военной техники и 36 тыс. беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска 17 ноября нанесли самый мощный за последние три месяца удар по Украине. Использовались ракеты разного типа и беспилотники.