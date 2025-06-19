Появилась дыра в груди: россиянка заживо гниет в колонии под Владимиром

25-летняя россиянка Анна Л., отбывающая наказание в колонии под Владимиром, пожаловалась на образовавшуюся в груди дыру и мучительные боли. Врачи подозревают рак, но администрация учреждения игнорирует ее состояние, сообщает «Лента.ру» .

Девушка уже четыре года отбывает наказание за незаконное приобретение наркотиков. Ей осталось провести в ИК-1 Головино еще около полутора лет. Недавно девушку стали мучить сильные боли в груди. Там образовалось уплотнение, которое вскоре вскрылось. Оттуда пошел гной.

Девушка обращалась к тюремным врачам, но те, по словам ее матери, ничего не предприняли. Состояние Анны вскоре ухудшилось. Ее мать напрямую обратилась в службу доверия ФСИН, а затем сама приехала в колонию и попыталась вызвать скорую.

Заключенную в итоге госпитализировали гражданскую больницу, прочистили нарыв и наложили повязку. Точный диагноз ей не назвали, но врачи подозревают рак. Однако администрация колонии говорит о фиброме или мастопатии.

Между тем родители других заключенных девушек заявляют, что Анна не единственная, кто не может получить лечение в данной колонии. По их словам, у отбывающих наказание нет доступа к нужным лекарствам.

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