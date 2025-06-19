Суд приговорил режиссера Мосиенко к 17 годам тюрьмы за госизмену

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор режиссеру и актеру Виктору Мосиенко. Его отправили на 17 лет в тюрьму по статьям о госизмене, незаконном обороте взрывчатых веществ и других преступлениях террористической направленности, сообщает ТАСС .

Первые 3 года Мосиенко проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему выписали штраф в размере 400 тыс. рублей. Прокурор просила суд назначить режиссеру 22 года лишения свободы, однако подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

64-летний актер готовил диверсию на железнодорожных путях в Белгородской области по заданию организации, признанной террористической в России. После этого он планировал перейти на сторону ВСУ, предоставив им свой автомобиль, обмундирование, 5 тыс. долларов и 175 тыс. рублей.

Сначала Мосиенко прошел «тестовое задание». Он приехал в Анапу, получил от куратора фото места подрыва, извлек СВУ из тайника. Его задержали в момент закладки взрывчатки под железнодорожное полотно. При этом он оделся в оранжевый жилет железнодорожника.